Manisa futbolu için bir araya geldiler

Gerçekleşen görüşmede Manisa futbolunun geleceği için önemli konular masaya yatırıldı.

Manisaspor Kulübü Başkanı Ümit Atlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Futbol Kulübünü ziyaret etti. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Hasacar ve Erdem Özkan, Futbol Direktörü Levent Devrim ve Teknik Direktör Levent Eriş de yer aldı.

Aktan: “Bir bütün olarak Manisa futbolu için her zamankinden daha çok çalışacağız”

Manisa futbolunun geleceğinin masaya yatırıldığı ziyaretle ilgili konuşan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Manisa'nın iki güzide kulübü olarak Manisa futbolu için ortak çalışmalar hayata geçirmek istiyoruz. Altyapı noktasında Manisalı çocuklarımızın geleceği için güzel projeler düşünüyoruz. Bu konuda değerli Manisaspor Başkanımız Ümit Atlı ve yönetimiyle fikir alışverişinde bulunduk. Ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Biz de en kısa zamanda Manisaspor'u ziyaret edeceğiz ve çok daha sık görüşeceğiz. Kendilerini maçlarımıza da davet ettik. Bundan sonra bir bütün olarak Manisa futbolu için her zamankinden daha çok çalışacağız. Manisaspor Başkanımız Ümit Atlı ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Atlı: “Ortak amacımız Manisa futbolunun geleceği”

Ziyarette konuşan Manisaspor Başkanı Ümit Atlı ise, “Hepimizin ortak amacı Manisa futbolunun geleceği ve Manisa futbolunun daha üst seviyeler çıkması. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte bu görüşmelerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamda bizleri ağırlayan Manisa Futbol Kulübü Başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.