Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği İHA muhabirine saldırıyı kınadı

Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği (MGYD) Başkanı İsmail Aydın, Aksaray'da bir sağlık personeli tarafından İHA muhabiri Yasin Can'a yapılan saldırıyı kınadı.

Aksaray'da Çinli turistlerin korona virüsü şüphesi ile hastanede tedavi altına alınmasını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Aksaray muhabiri Yasin Can'a bir sağlık çalışanı tarafından yapılan saldırı, Manisa'daki gazetecilerin de tepkisini çekti. Konuyla ilgili Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği, kınama mesajı yayımladı. Dernek Başkanı İsmail Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunu bilgilendirme adına zor şartlar altında kutsal bir görevi yerine getirme çabası içerisinde olan meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir basın mensubunun yaptığı veya yapmaya çalıştığı haberden dolayı şiddete maruz kalması ve görevine engel olunması asla kabul edilemez. Devletin hangi kademesinde olursa olsun hiç kimse bu hakka sahip değildir. Bu tür çirkin saldırıların meslektaşlarımızı engelleyemeyeceği herkes tarafından iyi bilinmelidir. Gazeteci arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hiçbir şiddetin, eziyetin, gücün meslektaşlarımızı sindiremeyeceğini biliyoruz. Yaşanan bu üzücü olayın son olmasını temenni ediyoruz"