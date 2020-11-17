Manisa genelinde temizlik seferberliği

Korona virüsle mücadele çalışmalarına ilk günden beri aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan ana arter, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda, detaylı bir şekilde yıkama çalışması gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde başlayan yıkama çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, vatandaşlar çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

“El birliğiyle yeneceğiz”

Salgına karşı ilk günden beri yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınıyla mücadelede herkesin üzerine düşen görevler var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami düzeyde riayet etmemiz gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de, kurumlarla koordineli bir şekilde bu salgının yayılmasını önlemek için mücadele içindeyiz. Kurallara da uyarak, bu salgını elbirliğiyle yeneceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” dedi.