Manisa Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: “Vergi dilimlerini aşağı çekmemiz gerekiyor”

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, asgari ücretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Asgari ücreti ne kadar arttırırsak arttıralım önce vergi yükünü azaltmak lazım. Asgari ücreti belirlerken vergi dilimlerini de aşağı çekmemiz gerekiyor” dedi.

Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, beklentiler ilgili olarak sendika başkanları da görüşlerini dile getiriyor. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil de asgari ücrete yönelik değerlendirme ve önerilerde bulundu. Türkiye'de 6.5 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını vurgulayan Karafil, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu hem kapsam itibariyle, hem katılım itibariyle hem de kapsayıcılık itibariyle ne yazık ki 6,5 milyon insanın asgari ücretini belirleme konusunda yetersiz görüyoruz. Çünkü burada en büyük işçi konfederasyonu, en büyük işveren konfederasyonu ve bir de hükümet yer alıyor. Halbuki asgari ücretle ilgili toplu sözleşmesini yaparken toplumun geniş kitlelerinin de buna dahil edilmesi gerekli. Aslında hükümet asgari ücreti belirlerken hükümetin kendi bütçesini dikkate alarak belirlediği gibi kamuoyunda bir algı var. Ama bu doğru değil. Bugün asgari ücret belirlenirken tamamen özel sektörde çalışanların ücretleri belirleniyor. Hükümet burada işçi ve işveren arasında hakemlik görevi yapmakta. Bu da işçi-işveren arasındaki dengeyi korumak gerekiyor. Ayrıca Türkiye OECD ülkeleri içinde asgari ücretten en fazla vergi alan ülkelerden bir tanesi. Bence asgari ücreti ne kadar arttırırsak arttıralım önce vergi yükünü azaltmak gerekiyor. Asgari ücreti belirlerken vergi dilimlerini de aşağı çekmemiz gerekiyor" dedi.

Pandeminin getirdiği ağır sonuçları yaşadıklarını vurgulayan Karafil, “Pandeminin getirdiği bir kısım zincirlerdeki aksamadan kaynaklanan fiyat hareketlerinin yükselmiş olması, geçen yıl belirlenen asgari ücretin bugüne bakıldığında hem dolar hem de TL bazında eridiğini görüyoruz. Enflasyonu dikkate alarak ortadan kaldırmaya yönelik bir perspektife ihtiyacımız var. Burada da bu rakamları yan yana koyduğunuz zaman bugünkü 2 bin 825 TL asgari ücretin ciddi oranda yükseltilmesi gerekir ki geniş kitlelere rahat nefes aldırabilelim” dedi.