Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı gerçekleştirildi

Çalıştayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İlin afetselliğini, afetlerin olası etkilerini ortaya koyan, bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Çalıştayı, Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“Planlama anlayışını tamamen değiştirecek”

Programda konuşan Vali Karadeniz, İl Afet Risk Azaltma Planının bugüne kadar yapılmaya çalışılan planlama anlayışını tamamen değiştireceğini belirterek “Bugüne kadar yapmış olduğumuz planlar hep afet olduktan sonra ne yapmamız gerektiğini bize anlatıyordu. Nerede, ne şekilde müdahale edeceğimizi hangi kurumun nereye hangi tür malzeme ve araç gereç desteği vereceğini, sivil toplum kuruluşlarından ne şekilde istifade edeceğimizi anlatan planlardı. İl Afet Risk Azaltma Planı ise afet olmadan önce yapmamız gerekenleri bize anlatacak. Böylece olay olduktan sonra müdahale değil, bu olay olmadan önce önleyici olarak neler yapmamız gerektiğini bizlere anlatıyor. Çünkü olayın verdiği hasarı düzeltmek, toparlamak ve hayatı yeniden normale döndürmek o kadar kolay olmuyor. Giden canları ise geri getirmek zaten mümkün değil” dedi.

Manisa açısından üç önemli riskin olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Üç risk de ilimiz açısından hafife alınacak riskler değildir. Çalıştay sonucunda oluşacak eylem planına göre tüm kurum ve kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin o eylem planını gerçekleştirecek ve sonuç alacak şekilde planlamalarını ve hizmet çalışmalarını yapmaları önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Covid-19 sorununa da değinen Vali Karadeniz, “İçinde bulunduğumuz dönemde tüm dünya olarak mücadele ettiğimiz Covid-19 sorununda çok şükür şu an iyi noktadayız. Ama bu durum bizi rehavete kesinlikle sürüklememeli. Eylül Ayına geldiğimizde okullarımızı da bugünkü rakamları ve seviyemizi koruyarak açmamız gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Onun için verilerimiz ne kadar iyi olursa olsun, artık geçti salgın bitti deyinceye kadar toplu ortamlarda maskelerimizi takmaya ve mesafemizi korumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bize gelen rakamlara göre aşı olmamız, toplumsal bağışıklık kazanılması anlamında sayıların düşmesi ve bulaşıcılık olsa dahi hastalığın çok hafif atlatılmasını sağlıyor. Ama buna rağmen hala yoğun bakımda yatan ve entübe olan hastalarımız da var” dedi.

İl Afet Risk Azaltma Planının hazırlanma aşamasında, başta Manisa Celal Bayar Üniversitesi olmak üzere katkı sunan bütün kuruluşlara, yerel yönetimlere, kaymakamlıklara ve diğer kuruluşlara teşekkür eden Vali Karadeniz, hazırlanacak olan İl Afet Risk Azaltma Planının hayırlar getirmesini, can kayıplarını da en aza düşürmesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Çalıştay, İl Afet Risk Azaltma Planı amaç ve hedeflerinin belirlenerek, eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve eylemlerin önceliklendirme çalışmasının ardından sona erdi.