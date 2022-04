Manisa İl Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay'ı gerçekleştirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Manisa Polisevinde yapılan Çalıştay'a Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile akademisyen, öğrenci, ev hanımı, muhtar, gazeteci, sporcu, okul müdürü, din görevlisi, aile hekimi, öğretmen, eczacı, psikiyatri uzmanı, tütün denetçi, kolluk kuvveti, uzman hekim, psikolog, çocuk girişimcileri, kamu görevlisi, şoför, kantin işletme temsilcileri, YEDAM yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bağımlılığın aslında çok geniş bir kavram olduğunu ve her bir türü için ayrı bir mücadele şekli verildiğini vurguladı. Bağımlılığın sadece bir ya da birkaç kurumun mücadelesi ile başa çıkılacak bir sorun olmadığını vurgulayan Vali Karadeniz, “Örneğin uyuşturucu ile bağımlılık dediğimizde ve bununla mücadele verdiğimizde bununla ilgili akla ilk olarak polisiye tedbirleri geliyor. Bu konuda polisimiz jandarmamız gerçekten çok iyi çalışıyor. Özellikle 2021 yılında ve 2022 yılının ilk üç ayında yakalamalarda artış var. Ama bu sorunu tam olarak çözmüyor. Çünkü sahada hala uyuşturucu kullanan insanlar var ve onların bu talebine cevap veren birileri var. Dolayısıyla bu mücadeleyi çok daha geniş bir şekilde ele almamız gerekiyor. Öncelikle önleyici olmak bu mücadelenin sanırım ilk ayağı. İnsanları bağımlı olmadan bağımlılığa karşı onları uyararak, onlarla doğru yöntemleri kullanarak onları bağımlılıktan uzak tutmak bu işin en kolay ve ucuz yolu. Belki üstünde durmamız gereken en ağırlıklı yönü. Bir başka boyutu bağımlıların tedavi süreci. Bu da oldukça önemli bir süreç.” dedi.

"Çalışmalar, uyuşturucu vefat sayısında düşüş gerçekleştirdi"

Özellikle bazı tür bağımlılıklarda kişiyi toplumdan da soyutlayarak o mücadeleyi yürütmenin gerekliliğine dikkat çeken Vali Karadeniz, bunda başarı elde edildikten sonra da sonraki aşamanın onun tekrar toplumla doğru bir şekilde kaynaştırmak olduğunu söyledi. Vali Karadeniz, “Gerekirse onun bulunduğu mevcut çevresinden uzaklaştırılması sosyal çevresinde onu bağımlılıktan koruyacak kişilerin olması gerekiyor. Ayrıca kişinin iş güç sahibi yapılması ya da kendi ayakların üzerinde durabilecek hale getirilmesi tüm mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için gereken koşullardır. Bu konuda son dönemde yapılan çalışmalarla uyuşturucu konusunda önemli mesafeler kat ettik. 2017 ve 2018 yılında uyuşturucudan yıllık vefat sayımız 1000'e yaklaşmıştı. Şu an bu rakam 200-300'e düşmüş durumda. Yani gönlümüz ister ki bu rakam sıfır olsun bunu en az da indirelim. İşte burada bu çalıştay da bağımlılık türlerine göre sizlerin bu bağımlılıkla mücadele anlamında bağımlılığın her aşaması ile ilgili getireceğiniz her türlü öneri mutlaka bu mücadelede yeni bir merhem olacaktır. Bu getirilecek önerilerin bence iki ana kategoriye ayırmamız gerekecektir. Bunlardan birincisi il düzeyinde bizlerin yapması gereken işler. İkincisi de ilden değil ama belki Ankara'da merkezi hükümetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gereken işler olarak iki ayrı ayağı olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu çalıştay sonucunda eylem planı hazırlanacaktır. Bu eylem planının da mutlaka takvimlendirilmesi de bu çalıştaya verilen emeğin doğru bir şekilde sonuçlandırılması açısından faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Sonuç Bildirgesi 26 Nisan'da açıklanacak

Manisa'da ilçe bazında çalıştayların tamamlandığını belirten Manisa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ise İl Çalıştay'ının tamamlanması ardından sonuç bildirgesinin 26 Nisan tarihinde açıklanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Arama köpeği ile yaptığı gösterisi ardından çalıştay devam etti.

Çalıştay'ta oluşturulan 10 ayrı gurup 3 ayrı oturumda aldığı tavsiye kararlarını İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Turğay Duyar