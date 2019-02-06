Manisa il genelinde "Öncelik Yayaların" etkinliği

Karayolları Trafik Kanuna 26 Ekim 2018 tarihinde eklenen ışıksız yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün yayalara bırakılması hükmü sonrası Manisa'da il genelinde etkinlik düzenlendi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ışıksız yaya geçitlerinde etkinlik düzenlendi. Sarıgöl Hükumet Konağı önünde uygulamalı olarak yapılan etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Kazez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Bçvş. Arif Çelik, daire amirleri, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri, belediye zabıta ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl İlçe Jandarma ve Alaşehir İlçe Jandarma Trafik ekipleri aynı zamanda ilçeye bağlı Çanakçı Mahallesinde de uygulama yaptı. Uygulama vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri önderliğinde şehir merkezindeki yaya geçitlerinde sürücüler yayalara yol vererek yeni uygulama hakkında görevli polislerden bilgiler aldılar. Vatandaşların da takdirini kazanan uygulamada sürücülere yaya öncelikli trafik algısı oluşturuldu. Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan proje kapsamında Kula'da da görevli trafik ekipleri, sürücülere ve yayalara broşür dağıtarak proje hakkında bilgi verdiler.

Turgutlu'da öncelik yayaların

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinlik düzenlendi. Etkinlikte araç sürücülerine konu anlatıldı ve sürücülere broşürler dağıtıldı. Organizasyonda öğrenciler ellerinde trafik kuralları ile ilgili yazıların bulunduğu dövizler taşıdılar.

Turgutlu Samiye Nuri Sevil İlkokulunun önünde bulunan yayay geçidinde yapılan uygulamaya Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, daire müdürleri ile polis ve jandarma ekiplerinin katıldı.

Öğrenciler "Öncelik yayaların" dedi

Akhisar Ülkü Ortaokulu öğrencileri 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 74.maddesinde, 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile yaylara verilen önceliği sürücülere vurgulamak için okul önünde zabıta ekiplerinin de katılımı ile bir uygulama yaptı. 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğine dikkat çeken öğrenciler ilk olarak toplu halde kaldırımda durarak araçların geleceği sırada karşı kaldırıma geçmek için hareket ettiler.

Manisa'nın Soma ilçesinde de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yayalara yol vermeyen araç sürücülerini durdurarak öğrencilerle birlikte uyardı.