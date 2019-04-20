Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Olağan Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapılan 2019 yılı 2. olağan toplantısında sektörün ihtiyaç duyduğu meslekler masaya yatırıldı. Vali Deniz, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin büyük bir değer olduğunu belirterek Manisa'yı tarihi, kültürü, tarımı ve sanayisiyle daha da iyi yerlere getirmek için hep beraber çalışacaklarını ifade etti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, Ocak - Mart 2019 dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Aslan, 2019 Mart ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti kapsamında, kuruma müracaat eden 43 bin 847 kişiye bireysel görüşme hizmeti verildiğini, 2 bin 141 işyeri ziyaret edildiğini, özel sektörde 2 bin 926 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti. Aslan, kuruma kayıtlı işsizlerin 29 bin 186 erkek, 32 bin 863 kadın olmak üzere toplam 62 bin 049 kişi olduğunu, kayıtlı işsizlerin bin 147'sinin engelli, 197'sinin eski hükümlü, 3'ünün de terörle mücadelede yaralananlardan oluştuğunu, İŞKUR tarafından Mesleki Eğitim Kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 17 kurs açılarak 345 katılımcı, Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında açılan 5 programdan 118 katılımcının mezun olduğunu söyledi.

Toplantı sonrasında İŞKUR İl Müdürlüğü Binasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, iş başvurusunda bulunan vatandaşlar ve danışmanlık hizmeti veren İŞKUR personeli ile sohbet etti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapılan toplantıya; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, Ticaret İl Müdürü V. Kenan Kınay, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Atik, Zafer Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Cansu Uyar, sendika temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.