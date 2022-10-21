Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Manisa İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da 550 kamu yatırım projesinin uygulandığını, bunlardan 393'ünün yatırımcı kuruluş, 157'sinin belediyelere ait olduğunu ve toplam tutarlarının 14 milyar 212 milyon TL olduğu bilgisini verdi.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması, 2022 yılı yatırım programı III. Dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon gerektiren çalışmaların tespitini amaçlayan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, 2022 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını alan üçüncü dönem yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre Manisa'da 550 kamu yatırım projesinin uygulandığını, bunlardan 393'ünün yatırımcı kuruluş, 157'sinin belediyelere ait olduğunu ve toplam tutarlarının 14 milyar 212 milyon TL. olduğunun bilgisini verdi. Projeler için önceki yıllarda 4 milyar 102 milyon TL harcama yapıldığını da söyleyen Vali Karadeniz “2022 yılı için bu projelere toplam 3 milyar 145 milyon TL ödenek ayrıldı, üçüncü dönem sonu itibariyle 1 milyar 551 milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Bu projelerden 102'si tamamlanmış olup 286'sı halen devam etmektedir” dedi.

Projelerden 31 tanesinin ihale aşamasına getirildiğini ve 12'sinin de tasfiye edildiğini söyleyen Vali Karadeniz, 119 projeye ise henüz başlanamadığını, başlanamayan projelere ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtti.

Toplantı yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından projeleri ve çalışmalarına ilişkin katılımcılara sunum eşliğinde bilgi vermesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.