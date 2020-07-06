Manisa İl Müftüsü Soykök, Başkan Çerçi'yi çalışmaları hakkında bilgilendirdi

Mehmet Çerçi, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü makamında konuk etti. İl Müftüsü Soykök, Başkan Çerçi'yi çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Geçtiğimiz aylarda Manisa İl Müftülüğüne atanan Mustafa Soykök, kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Mehmet Çerçi ile bir araya geldi. Ziyarette İl Müftüsüne, Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan ve Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır eşlik etti. Manisa'da güzel hizmetler yapma gayretinde olduklarını dile getiren İl Müftüsü Soykök, çalışmaları hakkında Başkan Çerçi'ye bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Çerçi ise, Mustafa Soykök'e yeni görev yerinde başarılar diledi. İl Müftüsü Soykök günün anısına Başkan Çerçi'ye Kuran-ı Kerim; Belediye Başkanı Çerçi de Soykök'e tablo hediye etti.