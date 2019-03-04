Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çocuk oyun odası açıldı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan çocuk oyun odası düzenlenen törenle açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici odanın açılışını çocuklar ile birlikte gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yemenici, “Çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet binamızda çocuk oyun odası açtık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın anne babalarını kurumumuzda ziyaretleri sırasında eğlenceli ve kaliteli vakit geçirebilecekleri, eğitici oyunlar oynayıp ödevlerini yapabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Çalışanlarımızın memnuniyetine yönelik çalışmalarımız devam edecektir.” diye konuştu.

Çocuklarıyla açılışa katılan sağlık müdürlüğü çalışanları odanın açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.