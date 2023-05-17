Manisa İl Sağlık Müdürü Karaca yüksek tansiyona dikkat çekti

Dr. Erol Karaca 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde yüksek tansiyonun İnsan sağlığında oluşturduğu tehdide dikkat çekmek için açıklamalarda bulundu.

İl Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, “Hipertansiyon; kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yeti yitimi gibi durumlarla doğrudan ilişkilidir. En sık görülen hastalıklardan biridir ve küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada 10 kişiden 3'ünün tansiyonunun yüksek olduğu bilgisi elde edilmesine rağmen bu hastaların yarısı durumunun farkında değildir ve farkında olan kesimin bir kısmı da hastalığı ciddiye almamaktadır.” diyerek başladığı konuşmasına “Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir.” dedi.

Hipertansiyonun uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle “sessiz düşman” olarak anıldığını söyleyen Karaca, kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gerektiğini, bu yıl Hipertansiyon gününün temasının ‘Tansiyonunuzu düzenli ölçtürün, daha uzun yaşayın' olduğunu vurguladı.

“Yetişkin bireylerde görüldüğü gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülebilir. Çocuklarda yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir.” diyerek vatandaşları uyaran İl Sağlık Müdürü, “Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir.” diyerek hipertansiyondan korunmak ve ilerlemesini engellemek için yol gösterdi.

Hhipertansiyonun birden fazla nedeni olabileceğini belirten Karaca, “Kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılık yüksek tansiyona sebep olabilir. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir” şeklinde konuştu.