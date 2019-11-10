Manisa ilçelerinde 10 Kasım töreni

Manisa'nın Salihli, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Manisa'nın Salihli ilçesinde de anma programı düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, bayraklar yarıya indi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden anma töreni Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda devam etti.

Programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kula'da hayat 2 dakikalığına durdu

Manisa'nın Kula ilçesinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Kula ilçesindeki tören, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreni, Jeopark Ortaokulu'nun günün önemine binaen sergilediği koro gösterisi ile son buldu.

Anma programına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarıgöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Sarıgöl Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı önüne çelenklerin sunulması sonrası saat 09.05'te iki dakikalık siren çalınırken saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenlere Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Cumhuriyet Savcısı Emre Pala ve daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Selendi'de anıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki törenlerin ardından Anadolu Lisesi Konferans devam eden anma programında zeybek gösterileri sergilendi. Öte yandan törende 10 Kasım münasebetiyle düzenlenen yarışmada ödül alan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Kaymakam Vekili Ahmet Yılmaz, Belediye Başkan Eczacı Nurullah Savaş, Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılıdı.