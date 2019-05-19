Manisa ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

Manisa'nın Kırkağaç, Alaşehir, Kula, Selendi, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kırkağaç ilçesinde de gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunma töreniyle başlayan program daha sonra Kırkağaç Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti. Buradaki törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Doruklu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Doruklu'nun açılış konuşmasının ardından, gençlik adına öğrenci konuşması ve ‘Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' ve ‘Gençliğin Ata'ya Cevabı' okundu. Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okumasının ardından halk oyunları ekibi gösterileri sergilendi. Acaridmanspor Tekvando Kulübü öğrencilerinin gösterisi ise seyircilerden bol bol alkış aldı. Programın son bölümünde ise çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Alaşehir'de 19 Mayıs kutlamaları

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar esnasında bir kız öğrenci sıcaktan dolayı bayılırken, ilk müdahalesi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alaşehir'deki 19 Mayıs kutlamaları ‘Gençlik Yürüyüşü' ile başladı. İlçenin protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak, Sevgi Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden ellerinde bayraklarla yürüyüş yaparak, tekrar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Meydanda gerçekleştirilen kutlamalar Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar sonrası, öğrencilerin yazdığı şiir ve kompozisyonlar okundu. Program, şiir, kompozisyon, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kız öğrenci sıcaktan bayıldı

Öte yandan kutlamalar esnasında flama grubunda yer alan Selahattin Barutçuoğlu 9. sınıf öğrencisi Gizem Kurnaz, baygınlık geçirdi. Düştüğü sırada elindeki bayrağı bırakmayan Gizem Kurnaz arkadaşları tarafından tutularak, başının betona çarpması engellendi. Kurnaz'a ilk müdahaleyi doktor olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Aile Hekimi Neşe Zengin yaptı. Bölgede bulunan 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gizem Kurnaz'ın sıcağa bağlı direnç düşüklüğü sebebiyle bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kula'da 19 Mayıs'ın 100. yılı coşkusu

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kula'daki kutlama programı, Yunus Emre Kent Meydanında bulunan Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda devam etti. Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi öncülüğünde kent meydanında hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Bugünün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 100. yıldönümü olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, "Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik bizim geleceğimizdir. Gençlere değer veren onları en iyi şekilde yetiştirerek kişilik ve özverili kuşaklar olarak yarına hazırlayan milletler geleceğe huzur ve güvenle bakabilir. Gençlerimize düşen en büyük görev ise, bu kutsal vatan topraklarını tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Vatan Bizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinedir" dedi.

Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan step gösterileri, halk oyunları, jimnastik gösterileri, çim hokey takımının gösterileri büyük beğeni toplarken, okunan şiirler de ayakta alkışlandı.

Kent meydanında düzenlenen program, hafta içerisinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu. Kutlama programının ardından, törene katılan protokol üyeleri, Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde hazırlanan Yunus Emre Anadolu Lisesi yıl sonu resim sergisinin açılışını yaparak, öğrenciler tarafından hazırlanan resimleri inceledi.

Selendi'de 19 Mayıs kutlamaları

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Program, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Selendi Çok Programlı Lisesi Tarih Öğretmeni Sevgi Akkuzu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra öğrencilerin yazdığı, şiir ve kompozisyonlar okundu. Ardından hafta içerisinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. 19 Mayıs kutlama programı; protokol, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen gençlik yürüyüşü ile sona erdi. Törene İlçe Kaymakamı Can Atak, İlçe Belediye Başkanı Nurullah Savaş, siyasi parti ilçe başkanları daire müdürleri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Salihli'de 100.yıl coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de coşku içinde kutlandı. Salihli'de kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törende saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı okunurken, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ise Atatürk Anıtına çelenk sundu. İkinci tören ise Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, “Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmanın 100. yıl dönümüdür” dedi. Konuşmanın ardından sportif ve sosyal başarılarda derece elde eden öğrenciler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrencilerin ödüllerini ise protokol üyeleri tarafından verildi. Judo gösterilerinin ardından Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin gösterileri, yer alırken, gösterilerde kimi aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Civan ile belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sarıgöl'de 19 Mayıs kutlamaları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi üzerine konuşan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gitmeden önce annesiyle yaptığı konuşmayı anlatı. Daha sonra 'Ataürk'ün Gençliğe Hitabesi' ve 'Gençliğin Atatürk'e Cevabı' öğrenciler tarafından birlikte okundu. Ardından öğrencilerin hazırladıkları, halk oyunları, halat çekme yarışı, Sarıgöl İmam-Hatip Anadolu Lisesi Mehter takımım gösterileri, Atatürk Ortokulu Anadolu Ateşi oyun ekibi gösterileri sunuldu. Öğrencilerin performansı büyük alkış topladı. Törende okullar arası yapılan voleybol, basketbol, futbol müsabakalarında derece alan okulların kupaları ve madalyaları Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından verildi.