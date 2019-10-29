Manisa ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu

Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Kula, Selendi ve Sarıgöl ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlamasının ardından, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları gösterilerinin yer aldığı kutlama programında Cumhuriyet'in 96. kutlama etkinlikleri kapsamında okullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Alaşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Alaşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Kutlamalar tören geçişiyle sona erdi.

Kula'da Cumhuriyet coşkusu

Kula'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında kutlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Kula'da Değerli Zamanlar projesin gösterileri, halk oyunları gösterileri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe bazında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdim edilmesiyle devam eden program, Yunus Emre Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde tören geçişi yapıldı. Tören geçişinin ardından törene katılan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, bando takımı eşliğinde şehir turu atarak, ilçe şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte yapılan duaların ardından kutlama programı sona erdi.

Selendi'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Selendi'de 29 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Üç Eylül Şehir Stadında gerçekleştirildi. Kaymakam Can Atak ve Belediye Başkan vekili Ramazan Gürcan öğrencilerin ve törene katılanların bayramını kutladı. Öğrencilerinin günün anlamıyla ilgili şiirleri okuması, dans gösterileri, halk oyunları gösterilerinin sunulmasının ardından lise ve ortaokullar arası kısa mesafe koşusu düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düzenlenen yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi. Kutlamalar tören geçişiyle sona erdi.

Sarıgöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 4 Eylül Stadyumunda gerçekleştirildi. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk birlikte sahaya inerek tüm öğrencileri ve öğretmenleri Cumhuriyet Bayramını kutladılar. Törende öğrenciler şiirler okudular,halk oyunları gösterilerinde bulundular.