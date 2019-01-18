Manisa ilçelerinde karne sevinci

Manisa'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk kanaat döneminin sona ermesiyle birlikte Salihli, Kula ve Selendi'de karne töreni düzenlendi.

Salihli'nin Beşeylül İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk kanaat döneminin sona ermesi nedeniyle karne töreni düzenlendi. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri bir yandan da öğrencilere karnelerini verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek “Bugün itibariyle 15 günlük tatil süreci başlıyor. 15 günlük tatil süresini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Tatil boyunca hem kendinize zaman ayırın, hem de arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirmeye çalışın. Derslerinizle ilgili eksiklerinizi gözden geçirmenizde de fayda var. Bunun yanı sıra kitap okumaya da özen gösterin” dedi.

Düzenlenen karne törenine ise Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, Salihli İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kulalı öğrencilerin karne heyecanı

Manisa'nın Kula ilçesinde öğrenim gören 7 bin 156 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Kula Tabduk Emre İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Duru, öğrencilerden yarıyıl tatilini güzel bir şekilde değerlendirmelerini isteyerek, "Çocuklarımızın karnesi iyi olmayabilir bu konuda onlardan duyarlı olmalarını ve meydana gelen başarısızlıkların nereden geldiğini oturup birlikte değerlendirmelerini istiyorum. Çünkü kötü olan karne notları ne onlar nede çocukları için bir son değildir. Bu vesile ile, tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi. Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından öğrencilere karne dağıtılarak, başarılı öğrencilere iftihar belgesi verildi.

Kula'da 49 okulda 7 bin 156 öğrenci ile birlikte 599 öğretmen de yarıyıl tatiline çıktı.

Selendili öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

Selendi'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk kanaat döneminin sona ermesi dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulunda karne töreni düzenlendi. İlçe genelinde 13 okul müdürü, 14 müdür yardımcısı, 2 müdür başyardımcısı, 256 kadrolu ve 46 ücretli olmak üzere toplam 302 öğretmen görev yaptı. 312 anasınıfı, bin 106 ilkokul, 969 ortaokul ve bin 155 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 532 öğrenci bugün protokol üyelerinin de katılımıyla karnelerini aldı. Törende konuşan Kaymakam Can Atak, öğretmenlere iyi tatiller dileyerek, tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi. İlçe milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman konuyla ilgili yaptığı açıklama da, "Hedefimizin daha iyiye ulaşmak olduğu eğitim sistemimizde bu gayeye ulaşmak için çabalıyor ve bu bilinçle çalışmalarımıza yön vermeye gayret gösteriyoruz. Bu yönde yetiştirdiğimiz kıymetli öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz" dedi. Törene İlçe Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenci velileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.