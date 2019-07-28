Manisa ilçelerine kilit parke sevki

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'de hayata geçirilen Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nda kilit parke taşı imalatı tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla Salihli'de hayata geçirdiği Beton, Taş, Bordür ve Büz Fabrikası'nda üretim tüm hızıyla devam ediyor. Fabrikada yapılan üretimle birlikte merkezin ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılayan kilit parke taşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanılıyor. Manisalı vatandaşlara yönelik yapılan hizmeti bir adım daha ileriye taşımak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyesi kendi fabrikasında ürettiği kilit parke taşları kullanıyor. Günde 2 vardiya ile çalışan fabrikada yaklaşık 3 bin metrekare kilit parke taş üretimi sağlanırken, yapılan üretimin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, program kapsamında ihtiyaç duyulan yol yapım şantiyelerine kilit parke taşlarının sevkiyatları yaparak, vatandaşların hizmetinde kullanılıyor.