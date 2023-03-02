Manisa İtfaiyesi çadır kentte görevlendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı bir ekip de olabilecek afet durumlarına hızla müdahale edebilmesi amacıyla çadır kentte görevlendirildi.

Büyük yıkımların yaşandığı “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar için deprem bölgelerinde çadır kentler kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı bir ekip de, Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte görevlendirildi. Deprem bölgesinde görev yapacak olan personeli uğurlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Depremin ardından bölgede birçok noktada, vatandaşlarımızın barınması için çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerdeki yangın risklerine karşı bir aracımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, deprem bölgesine gönderiyoruz. Herhangi bir olumsuz duruma arkadaşlarımız hızla müdahale edecek” dedi.