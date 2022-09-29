Manisa itfaiyesi minik misafirlerini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri minik misafirlerini ağırladı. İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette minik öğrenciler itfaiye ekiplerinin kullandıkları araç ve gereçleri inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. İtfaiye üniforması da giyen minikler yangın kurgusu yapılmış bir ağaca su sıkarak tecrübe edindi.

Minik misafirleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Gürhan İnal, “25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftamızda itfaiyemize kreşlerimiz, anaokullarımız ve diğer okullarımız ziyaret etmekte. Burada çocuklarımıza küçük etkinlikler düzenleyerek eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda miniklerimize de küçük hediyelerimiz oluyor. Yaklaşık olarak bu hafta 70 okul ziyaret etti bizi. Buradaki çocukların itfaiyeyi tanıması ve faaliyetlerini öğrenmesini amaçlıyoruz. Sadece yangın değil, insan ve hayvanları kurtarma görevlerimiz hakkında bilgiler veriyoruz” dedi.