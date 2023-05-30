Manisa itfaiyesinden elektrikli araç kaynaklı yangınlarla ilgili kritik uyarı

Gelişen teknoloji ile birlikte araçların yapılarının da değişmeye başladığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu araçlardan kaynaklı yangınlar konusunda önemli uyarılarda bulundu. 2016 Nisan ayında 175 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Değişikliği Anlaşmasıyla birlikte Avrupa'da İngiltere ve Fransa'nın 2040; Hollanda'nın ise 2025 yılı itibari ile tüm benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayan anlaşmayı imzaladığına dikkat çeken İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Yapılan anlaşma gereği 2040 yılından itibaren 600 milyon aracın elektrikle çalışıyor olması gerekiyor. Elektrik ile çalışan araçların ve motosikletlerin elektrik bataryalarının lityum iyon pil olması ve yangın esnasında 2000 dereceden fazla ısı meydana gelmesinden dolayı çok büyük bir risk taşımaktadır. Çok güvenli olduğu sanılanın lityum iyon pil ile çalışan araçlar esasında çok tehlikelidir” dedi.

“Yangın olma ihtimali çok fazla”

Elektrikle çalışan araçların pillerinde 3 ayrı şekilde yangın çıkma riski olduğunu ifade eden İnal, bu riskleri şöyle sıraladı: “Bileşen arızası diye bilinen yangın çıkış nedeni özellikle yan sanayi batarya kullanımda daha ön plana çıkmaktadır. Yan sanayi bataryalar ortada bir neden yokken kendi kendine yanabilmektedir. Yangından kaynaklı bataryanın yanması olayı başka bir yangından araca sirayet etmesi sonucu olur. Kaza ya da darbe sonucu bataryanın hasar görerek yangın çıkarması sonucu olur. Özellikle evde veya apartman girişinde şarj edilen elektrikli scooterler ve motosikletler son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Halkımızın bu araçlarda zamanla biten bataryaları orijinal batarya yerine özellikle daha ucuz olan yan sanayi bataryaları tercih etmelerinden dolayı yangın çıkma ihtimali çok fazla artıyor.”

“Elektrikli araç yangınları apartmanlara sirayet edebilir”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı istatistiklerinde her yıl elektrikle çalışan araba ve motorların yangınının hızla artış gösterdiğini de sözlerine ekleyen İnal, “Evlerin yanında şarj olan elektrikli motorların herhangi bir nedenle yangın çıkmasından dolayı 2000 dereceden fazla ısıyla yandığından dolayı çoğu apartmanlarda ısı yalıtımı olarak yapılan strafor tarzı kaplamalara sirayeti sonucu apartman yangınlarına neden olmaktadır. Apartmanların merdiven kısmında şarj olan elektrikli motorların herhangi bir nedenle yangın çıkmaktadır. Yangın esnasında dumanla beraber bataryanın içerisinden çıkan sülfürik asit, hidrojen, hidroklorik asit, etilendiamin tetraasetik asit gibi gazların çıkması ve o gazların solunması ile birlikte solunum yolunu depreşe etmesinden kaynaklı ağır pulmoner ödemler veya ölümler meydana gelmektedir” diye konuştu.