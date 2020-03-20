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Manisa İtfaiyesinden 'Evinde kal Manisa' çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli korona virüs tedbirleri kapsamında ellerindeki yazılarla Manisalılara çağrıda bulunarak vatandaşların evlerinde kalmasını istedi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehditine karşı itfaiye araçları üzerinde ellerinde tuttukları mesaj içerikli kağıtlarla çağrıda bulundu. Her bir kelimeyi bir itfaiyecinin tuttuğu "Biz sizin için buradayız siz de bizim için lütfen evinizde kalın Manisa" yazısıyla Manisalılara evlerinden çıkmama çağrısında bulunan itfaiye personeli görevlerinin başında olduğunu belirtti.

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