İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa itfaiyesinden hayvan dostlarına yaşam eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa merkez, Salihli ve Demirci ilçelerinde yaptıkları müdahaleler ile hayvan dostlarına yaşam eli uzattı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yangın, trafik kazası gibi olayların dışında hayvan sağlığına yönelik de müdahalelerde bulunarak hayvanlara da yaşam ellerini uzatıyor. İtfaiye ekipleri Manisa kent merkezi ile Salihli ve Demirci ilçelerinde meydana gelen kazalarda yaralanan hayvanlara müdahalede bulunarak hayata döndürdü. Ekipler Manisa merkezde bir çiftlikte kuyuya düşen gebe ineğe yaptıkları müdahale ile kuyudan çıkmasını sağladı. İş makinesi yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan gebe inek, sahibine teslim edildi. Salihli ilçesinde yaşanan olayda arka bacağının bulunduğu kısımdan korkuluk demirlerine saplanan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dikkatli bir şekilde müdahalesi yapan ekipler, daha sonra kedinin tıbbi müdahalesinin yapılması için Salihli Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edildi. Demirci ilçesinde yaşanan olayda ise girdiği duvar deliğinden çıkamayan yavru kedi için müdahalede bulunuldu. Ekipler kediye zarar vermeden yaptıkları çalışma sonrası yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtararak yeniden doğal ortamına bıraktı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler ile hayvanlara yeniden yaşam hakkı tanındığını belirterek, insanların da olduğu kadar hayvan dostlarının da yanında yer alarak her zaman onlara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.