Manisa itfaiyesinden hayvan dostlarına yaşam eli

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yangın, trafik kazası gibi olayların dışında hayvan sağlığına yönelik de müdahalelerde bulunarak hayvanlara da yaşam ellerini uzatıyor. İtfaiye ekipleri Manisa kent merkezi ile Salihli ve Demirci ilçelerinde meydana gelen kazalarda yaralanan hayvanlara müdahalede bulunarak hayata döndürdü. Ekipler Manisa merkezde bir çiftlikte kuyuya düşen gebe ineğe yaptıkları müdahale ile kuyudan çıkmasını sağladı. İş makinesi yardımıyla düştüğü yerden kurtarılan gebe inek, sahibine teslim edildi. Salihli ilçesinde yaşanan olayda arka bacağının bulunduğu kısımdan korkuluk demirlerine saplanan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dikkatli bir şekilde müdahalesi yapan ekipler, daha sonra kedinin tıbbi müdahalesinin yapılması için Salihli Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edildi. Demirci ilçesinde yaşanan olayda ise girdiği duvar deliğinden çıkamayan yavru kedi için müdahalede bulunuldu. Ekipler kediye zarar vermeden yaptıkları çalışma sonrası yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtararak yeniden doğal ortamına bıraktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleler ile hayvanlara yeniden yaşam hakkı tanındığını belirterek, insanların da olduğu kadar hayvan dostlarının da yanında yer alarak her zaman onlara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.