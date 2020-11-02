İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa İtfaiyesinden İzmir'de insanlık örneği

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir’de Doğanlar Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çantayı, tutanakla polis ekiplerine teslim etti.


İzmir'de meydana gelen depremin ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir insanlık örneği sergilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu. İtfaiye ekipleri bulduğu çantayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.