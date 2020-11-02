Manisa İtfaiyesinden İzmir'de insanlık örneği

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çantayı, tutanakla polis ekiplerine teslim etti.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir insanlık örneği sergilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Doğanlar Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında içerisinde ziynet eşyalarının olduğu bir çanta buldu. İtfaiye ekipleri bulduğu çantayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti.