Manisa itfaiyesinden on binlere yangın eğitimi

Verilen eğitimler ile birlikte toplamda 101 bin 485 öğrenci ve personele temel yangın eğitimi almış oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2022 yılının 10 aylık dönemindeki çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme eğitimlerine tüm hızıyla devam eden itfaiye dairesi başkanlığı ekipleri, öğrenciler, kamu kurumlarının personelleri, dernek üyeleri ve fabrikalardaki çalışanlarına yönelik temel yangın eğitimlerini sürdürüyor. 2022 yılı içinde verilen eğitimlerde 307 okuldaki 95 bin 696 öğrenciye, 164 resmi kurum, okul ve derneklerde görevli olan 5 bin 540 personele, 12 adet fabrikada çalışan 249 personele temel yangın eğitimleri verilerek, yangın öncesi, yangın anında ve yangın sonrasında yapması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yapılan temel yangın eğitimlerinin belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak personellerimiz tarafından olabilecek yangınların önlenmesi, yangın ile karşı karşıya kalındığı durumlarda neler yapılması gerektiği ve en önemlisi nasıl müdahale edilmesi konusunda başta öğrencilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlardaki personellerimizi ve fabrikadaki ilgili personelleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve mağduriyet yaşamamaları için eğitim çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.