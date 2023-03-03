Manisa Jandarması kaçakçılığa geçit vermiyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı işyerine kaçak tütün ve mamulleri operasyonu yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda tütün, makaron ve elektronik sigara ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 Mart Perşembe günü saat 18.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde; M.V.O. ve V.Y. isimli şahıslara ait iki ayrı işyerinde yapılan aramada; 31 bin 680 adet dolu makaron sigara, 76,5 kg açık sarmalık tütün, 80 bin 500 adet boş makaron, 5 bin 200 adet sigara sarma kağıdı, 34,5 kg nargile tütünü, 49 adet nargile kömürü, 14 adet elektronik sigara ve 13 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.