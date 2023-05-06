Manisa Jandarması uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Jandarma sorumluluk sahasında 67 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 115 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda ayrıca 12 adet ecstasy hap, 95 adet renkli reçeteye tabi ilaç, 4.121 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid bonzai, 365 kök kenevir bitkisi, 3.650 kök haşhaş bitkisi, 300 gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi ve 95 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği bildirildi.