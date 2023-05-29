Manisa jandarmasından 389 uyuşturucu operasyonu

389 operasyonun yapıldığı çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin de ele geçirildiği kaydedildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 1 Ocak-25 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki dönem içerisinde, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan toplam 389 operasyonda; 568 şüpheli şahsın üst, araç, ev ve işyerlerinde arama yapıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda; 571 gram metamfetamin, 109 gram bonzai, 1.421 ecstasy, 4.275 sentetik ecza hapı, 16 kilo 514 gram esrar, 1.036 kök kenevir bitkisi, 623 bin 650 kök haşhaş bitkisi, 65 gram skunk, 810 gram kenevir tohumu, 8 hassas terazi, 251 addet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet piyade tüfeği fişeği, 191 adet av fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sorumluluk bölgemizde bundan sonraki dönemde de uyuşturucu maddelerin ticaretine, kullanılmasına, bulundurulmasına ve üretimine engel olmak maksadıyla operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.