İhlas Haber Ajansı

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Manisa jandarmasından huzur operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan huzur operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığınca 15 Haziran günü, 10.00-15.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak icra edilen faaliyetlerine 398 personel katıldı.


Uygulamalarda 5 bin 191 şahıs sorgulanırken 40 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramalarında 54 gram esrar, 64 adet sentetik hap, 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

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