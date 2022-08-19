Manisa Kelebek Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Manisalı üzüm üreticilerinin beklediği Ahmetli Kelebek Barajı'nda su tutulduğunu bildirdi. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 24 bin 040 dekar araziye can suyu verecek barajdaki çalışmaların yüzde 99 oranında tamamlandığını açıkladı.

Ahmetli Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin metre küp depolama hacmiyle bölgenin en büyük barajlarından biri olduğunu kaydeden DSİ Genel Müdürü Akça, “Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı'nın gövdesi SBS (Silindirle Sıkıştırılmış Beton ) tipinde inşa edildi. Projede yüzde 99 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık ve su tuttuk. Vana odası mekanik imalatlarımızı da birkaç ay içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

Ahmetli Kelebek Barajında birikecek su vakit kaybetmeden üzüm bağları ile buluşturarak, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca barajın sulama projesi ile ilgili de çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Akca, “Koca Dere üzerinde, baraj gövdesinden yaklaşık 10 kilometre aşağıya bir regülatör inşa ediyoruz. Kelebek barajından bırakacağımız suyu o regülatörde çevirip, kapalı borulu sistem ile tarlalara dağıtacağız. Şu ana kadar bin 100 mm çapındaki 3 kilometre CTP borunun 2 bin 900 metresini, 110 mm ile 560 mm çap aralığındaki 22 km HDPE borunun ise 5 kilometresi döşedik. Hedefimiz yılsonuna kadar 10 bin dekar arazinin sulama şebekesinin inşasını tamamlamak. Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri faydalanacak. Sulama maliyetlerinin düşmesi ile bölgedeki ürün çeşitliği ve dekar başına verimin artacak. Manisalı üretici 2022 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 50 milyon lira daha fazla kazanacak. Ayrıca proje sayesinde bin 200 kişiye ek istihdam olanağı sağlanacak” dedi.