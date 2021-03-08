Manisa Kent Konseyi, Kadınlar Gününü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Barosu Konferans Salonu'nda ‘Güçlü Kadınlar, Mutlu Yarınlar' konsepti ile kutlama programı düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından “Güçlü Kadınlar, Mutlu Yarınlar” konulu konferans düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, günün anlam ve önemine ithafen konuşmalar yaptı. Programın son konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten ve her daim tüm kadınların yanında ve destekçisi olduğu mesajını aktaran Kuğu, “8 Mart kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak adına verdiği mücadelenin meşalesinin yakıldığı tarihtir. Dünya emekçi kadınlar günü adıyla ifade edilen, çalışan kadınlar başta olmak üzere, tüm kadınların ekonomik ve politik haklarıyla ilgili bir gündür. Aynı zamanda kadınlar arasında bir dayanışma günüdür” ifadelerinde bulundu. Kuğu, Türk kadınının neredeyse tüm dünyadan önce seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'i, ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı, ilk kadın emniyet müdürü Şerife Feriha Sanerk'i ve büyük edebiyatçı Fatma Aliye'yi örnek göstererek, Türk toplumunda kadınların önemine değindi. Konuşmaların ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Manisa'da yaptığı işlerde başarılı olan kadınların yer aldığı bir slayt gösterimi yapıldı.

“Güçlü Kadınlar, Mutlu Yarınlar” konseptiyle hazırlanan programın son bölümünde de protokol üyeleri, çalıştığı işlerde başarılı olan kadınlara plaket ve hediye takdiminde bulundu. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle program son buldu.

Programa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, kurum müdürleri, kadın muhtarlar, Manisalı kadınlar, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.