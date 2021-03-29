Manisa kırmızı çizgisini çekti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğini vurgulamak amacıyla başlatılan “30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması kapsamında il genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi. Trafikte yaya önceliğine uyulması noktasında sürücülere çağrıda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulamasını başlattı. Uygulamanın 81 il valiliğine bildirilmesi ile birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta sonu il genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirdi. Trafikte yaya önceliğine uyulması konusunda sürücülere çağrıda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “İlimiz genelinde trafik güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın kırmızı çizgi uygulaması ile ilgili Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hafta sonu yoğun bir çalışma içine girdik. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.