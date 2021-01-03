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Manisa kısıtlamanın son gününe sis içinde uyandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yurt genelinde yılbaşı nedeniyle uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa’daki sokaklarda sessizlik hakim olurken şehir güne yoğun sis altında uyandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yurt genelinde yılbaşı nedeniyle uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa'daki sokaklarda sessizlik hakim olurken şehir güne yoğun sis altında uyandı.


Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa'da sessizlik hakim. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sisle birlikte yeni güne uyanan Manisa'da sokaklar boş kalırken marketlerin açılmasıyla birlikte yavaş yavaş hareketlilik başladı. Görevli veya kısıtlamadan muaf olanlar araçlarıyla çıkabildiği Manisa'da boş kalan sokak ve caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

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