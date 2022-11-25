Manisa Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Bu yıl Manisa'da 5.'si gerçekleştirilen Manisa Kitap Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kitap fuarının bu yıl 5. kez düzenlendiğine dikkat çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Dün Öğretmenler Gününü kutladıklarını, bugün ise kitap fuarını açtıklarını hatırlatan Dikici, “Çok anlamlı iki gün yaşadık. Manisa'da çeyrek milyonda fazla öğrencimiz var. 260 bini aşkın öğrencimizle eğitim ve öğretime devam ediyoruz. 1119 okulumuz var. Örgün öğretim, mesleki eğitimi de dahil ettiğimizde yaklaşık 300 bin öğrencimizle eğitim faaliyetlerimiz sürüyor” dedi.

Kitap Fuarının çok önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkat çeken Mustafa Dikici sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarımızın burada kitaplarla buluşması milli eğitim adına bizi çok memnun ediyor. Güzel, anlamlı organizasyon. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, okullarımız ve eğitim camiamızla birlikte 9 gün sürecek olan fuara katılmayı ve çocuklarımıza kitapları sevdirmeyi amaçlıyoruz”

Konuşmanın ardından tüm katılımcılarla birlikte fuarın açılış kurdelesi kesildi. Çocuklar da protokolle birlikte bu heyecana ortak oldu.

25 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde devam edecek fuarda birbirinden seçkin yayınevleri bulunuyor. Fuar boyunca çok sayıda yazar çizer de kitaplarını okuyucular için imzalayacak. Manisa Kitap Fuarı 4 Atalık Pazar gününe kadar her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Açılış törenine, Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Haşim Bilir, Yunusemre Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şehzadeler Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, eğitimciler, öğrenciler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.