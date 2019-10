Manisa Kitap Fuarı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Manisa'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Manisa Kitap Fuarı, Fuar Merkezi'nde on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda 10 gün boyunca 92 yayınevi ve 100'den fazla yazar Manisalı kitapseverlerle buluştu.

Manisa'nın en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan Manisa Kitap Fuarı, açıldığı ilk gün 27 Eylül'den fuarın son günü 6 Ekim'e kadar ziyaretçi akınına uğradı. Fuar süresince 92 yayınevi ve 100'den fazla yazar Manisalı kitapseverlerle buluştu. Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen kültür şölenine Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe belediyeleri ve çeşitli kurumlar destek verdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri öğrencilerin fuarı ziyaret etmesini sağladı.

Fuar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, oda ve birlikler, meslek örgütleri, kadın dernekleri ve kadın kooperatiflerinin ilgisiyle kültür şölenine dönüştü. Fuar boyunca ünlü yazar ve çizerler imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelirken, Manisalı yazarlar da okuyucularıyla buluşma imkanı buldu. 'Oyuncu Anne' olarak tanınan Şermin Yaşar'ın kitap imza etkinliğine Manisalıların ilgisi yoğun oldu. Kitapseverlerin oluşturduğu imza kuyruğu fuarın kapısına kadar taştı. Dünyaca ünlü terapist Bircan Yıldırım, hem kitaplarımı imzaladı hem de hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekildi. Ali Lidar, Şükrü Erbaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başdanışmanı Ali Güler ve Manisalı yerel yazarlar okuyuculardan büyük ilgi gördü. Yazarlar, bir yandan okuyucularıyla kucaklaşırken, bir yandan da eserlerini tanıtma ve büyük yayınevleriyle bağlantı kurma fırsatını yakaladı.

Her yaştan ve her kesimden kültür sanat dostları, kitapseverler ve edebiyat hayranları için tam bir buluşma noktası olan fuar, on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.