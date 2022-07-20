Manisa Kız Anadolu İHL yeni eğitim-öğretim yılına hazır

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yeni modern hizmet binası tamamlandı. Önümüzdeki günlerde geçici kabulün tamamlanmasıyla öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda yeni okul binalarında eğitim-öğretim görecek. Tamamlanan binada incelemede bulunan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa'ya yakışır bir okul binası kazandırıldığını söyledi.

Kurulduğu günden itibaren Türk siyaseti başta olmak üzere birçok hukukçu, akademisyen, doktor ve mülki amiri ülkeye kazandıran eski adıyla Manisa İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi yeni adıyla Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin eski binasının yıkılarak yerine yapılan bina 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak. Her türlü donatının düşünüldüğü okul 24 derslikli ve 100 yatak kapasiteli pansiyonu ile birlikte inşa edildi.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Gökçe, Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mevlüt Baki Tunç ile birlikte okulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, ”Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak eski binamız vardı, Yıllarca Manisa'mıza hizmet etmiş, ancak artık zamanını, ömrünü tamamlamıştı. Bizde buraya, Manisa'mıza yakışır yeni bir okul binası yaptıralım istedik. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımızın, valimizin, kaymakamımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle binaya başlandı. En kısa sürede bitirilmesi sağlandı. Burada 24 derslikli 100 kişi kapasiteye sahip olan bir pansiyonuyla modern bir okul oldu. İnşallah geçici kabul aşamasında. Bunu da en kısa sürede tamamlayarak donatımını sağlayacağız ve eylül ayında yani 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimiz burada eğitime başlayacaklar. Okulumuzu açacağız. Manisa'mıza, eğitim camiamıza hayırlı olsun. Yeni okulumuzda Kız Anadolu İmam Hatip Lisemize yakışır bir şekilde mescitlerimiz, laboratuvarlarımız, kütüphanemiz, yemekhane, atölye ve pansiyon olacak. Dışarıdan gelen ya da köylerden gelen çocuklarımızın en iyi şekilde en modern şekilde günümüze hitap edebilecek şekilde eğitim görebileceği, barınabileceği, kalabileceği pansiyonu olacak. Bu konuda da destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Manisalı hayırsever Kapanizade Aliye Aksoy tarafından 400 bin lira harcanarak A Blok'u 1970-1971 yılları arasında inşa edilen ardından hayırseverlerin katkılarıyla B Blok pansiyon binası hizmete açılan Manisa İmam Hatip Lisesi, 1990'lı yıllarda yaşanan depremlerde hasar almıştı. Bina güçlendirmesi yapılan ve eğitim öğretimi 2014 yılına kadar karma olarak sürdüren ve o tarihten sonra ise sadece kız öğrencilere eğitim vermeye başlayan yarım asırlık okul binası yıkılarak bundan sonra yeni binasında hizmet vermeye devam edecek.

Okul binasında 24 dersliğin yanı sıra 1 kütüphane, 1 yemekhane, 3 laboratuvar, 1 görsel sanatlar sınıfı, 1 müzik sınıfı, 1 bilgisayar sınıfı, 1 konferans salonu, 2 uygulama mescidi, 2 abdest alma yeri, 2 destek eğitim odası, giyinme odaları, idari odalar, 1 okul aile birliği odası, 2 rehberlik odası ve 1 beden eğitimi salonu yer alıyor. Aynı arsa üzerine inşa edilen pansiyon binasında ise; 100 kişilik yatakhane, etüt salonları, yemekhane, dinlenme odaları ve öğrencilerin temel ihtiyaçlarına cevap verecek birçok alan bulunuyor.