Manisa Kız Yurdu öğrencileri, minik yüreklere dokunuyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Manisa Kız Yurdu öğrencileri, Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Şehit Hüseyin Koşar İlkokulunun anasınıfı öğrencileri ile keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Manisa Kız Yurdu öğrencileri, sosyal aktiviteler kapsamında Saruhanlı ilçesi İshakçelebi Mahallesinde yer alan Şehit Hüseyin Koşar İlkokulunda güzel bir etkinliğe imza attılar. Etkinlikte, köy okulunun anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelindi. Oldukça keyifli dakikaların geçirildiği etkinlikte, miniklerle çeşitli oyunlar oynanıp, hediyeler verildi. Manisa Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Mehtap Şirin, gönüllere ve kalplere dokunan projelerde yer almaktan mutlu olduklarını söyledi. Şirin, “Bizlere yüreklerini ve sınıflarını açtıkları için miniklerimize çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin hepsi gerçekten çok duyarlılar. Bizim onlara önerdiğimiz projeler, kalbe ve yüreğe dokunan projeler. Onlar da bu projelerde yer almaktan keyif alıyorlar ve birlikte bu projeleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sonuçta içinde sevgi ve mutluluk olan her şeyde biz varız. Bu tür projelerimizi devam ettireceğiz” dedi.

Eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen minik öğrenciler de kendilerine bu şansı veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Manisa Yurt Müdürlüğüne teşekkür etti.