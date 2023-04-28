Manisa Kurtuluş Müzesi'nin temeli atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet binası yan tarafında inşasına başlanan ve Cumhuriyet'in 100. yılında Manisa'ya kazandırılması hedeflenen Kurtuluş Müzesi'nin temeli, törenle atıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak kente kazandıracağı Kurtuluş Müzesi'nin temeli, törenle atıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı.

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan acı olayların unutulmaması gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Ergün, şanlı Türk tarihinin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı. Başkan Ergün, “Acıların unutulmaması; destanların olduğu kadar acıların da yaşandığı şan ve şeref dolu tarihimizi hem şimdi hem de gelecek nesillere en güzel şekilde anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu düşünceden hareketle Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Kurtuluş Kahramanları Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Anıtı, Gördesli Makbule Hanım Meydanı gibi kalıcı eserleri şehrimize kazandırarak, hem atalarımızın şanlı hatıralarını yaşattık hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını hemşerilerimize ve çocuklarımıza anlatmayı amaçladık” diye konuştu.

Manisa'nın yakın tarihine ışık tutacak 4 ciltlik önemli bir eseri kazandırdıklarını da hatırlatan Başkan Ergün, “Bunun yanında büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkumdur' sözünün ışığında, Celal Bayar Üniversitemizden 2 profesör hocamız ve 38 akademisyenimizle birlikte ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri ortaya çıkardık. Yakın geçmişimize ışık tutan bu eseri hazırlayan, değerli 2 profesör hocamıza ve birbirinden kıymetli 38 akademisyenimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kurtuluş Müzesi projesinin içeriği hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, “Bugün temelini atacağımız Kurtuluş Müzesi de yine aynı anlayışla geçmişimizi unutturmamak adına hazırlanmış, önemsediğim bir projedir. Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, sırası ve sonrasında yaşadıklarını anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurtuluş Savaşı dönemindeki Manisa tarihinin günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladığımız müzemizde 1919 ve 1922 yılları arasındaki olayların belgeleri yer alacak. Ayrıca Milli Mücadele esnasında yaşananların somut örnekleri de sergilenecek” diye konuştu.

“Manisa, tarihine sahip çıkacak”

Ulu Önder Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyetin 100. yılı anısına özel olarak Manisa Kurtuluş Müzesi projesini hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Hedefimiz 29 Ekim 2023'te müzemizin kapılarını hemşerilerimize açmaktır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kurtuluş Müzesi ile birlikte bu bölge de adeta müzeler caddesi haline gelecek. Hizmet binamızın karşısında yer alan Manisa Müzesi, ilk hizmet dönemimizde hayata geçirdiğimiz Çanakkale Müzesi, Kurtuluş Kahramanları Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Anıtı ve Kurtuluş Müzesi ile Manisa; tarihini en iyi şekilde bilecek ve sahip çıkacaktır” diye konuştu.

Her projenin bir maliyetinin ve yatırım bedelinin olduğunu ifade eden Başkan Ergün, “Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman atalarımızın aziz hatıralarını yaşatacak olan Kurtuluş Müzesi'nin de elbette bir ihale bedeli var. Ancak ben, şanlı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında şehrimize kazandırmayı hedeflediğimiz bu projeyi paha biçilemez buluyorum. Kahraman atalarımızın, kutsal vatan topraklarının bölünmezliği için canlarını ve kanlarını feda eden aziz şehitlerimizin, fedakar gazilerimizin isimlerini ölümsüzleştirmek, bizler için büyük bir onur ve gururdur. Bu duygularla Kurtuluş Müzemizin temel atma töreninin hayırlı olmasını diliyor, projenin hayata geçmesinde emeği olan Danışmanım Azmi Açıkdil'e, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza ve çalışanlarına, yüklenici firma yetkililerine, projenin çiziminde değerli katkıları olan mimarlarımıza şahsım ve hemşerilerim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ergün, “Sözlerimi noktalamadan önce, bizlere ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde şanlı bir vatan armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman atalarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bizler atalarımızın izinde şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya ve onların aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Konuşmanın ardından okunan dualar ve kesilen kurbanlar eşliğinde Başkan Ergün ve protokol üyeleri, temele ilk harcı döken butona bastı.

Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Haşim Yener Bilir, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.