Manisa, kurutmalık ve sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde ilk sırada

TÜİK tarafından yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre, Türkiye'de kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lik bir azalış göstererek 1 milyon 46 bin 345 ton oldu. Kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı en yüksek il 912 bin 190 ton ile Manisa olurken, Türkiye üretiminin yüzde 87,2'sini karşılayarak açık ara birinciliğini sürdürdü.

TÜİK tarafından yayınlanan bilgilere göre 2018 yılı geçici verilerine göre, Türkiye'de kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı en yüksek ilin 912 bin 190 ton ile Manisa olduğunu kaydeden TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, “Manisa bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 87,2'sini karşılamaktadır. Manisa ilinde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Saruhanlı 170 bin 112 ton, Salihli 156 bin 116 ton, Alaşehir 133 bin 535 ton, Şehzadeler 118 bin 46 ton ve Turgutlu 98 bin 837 tondur. Demirci, Gördes, Selendi ve Soma ilçelerinde kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi yapılmamaktadır.” dedi.

Kurutmalık çekirdekli üzümde artış yaşandı

2018 yılı geçici verilerine göre, Türkiye'de kurutmalık çekirdekli üzüm üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 31,6'lık bir artış göstererek 477 bin 746 ton olduğunu kaydeden Akyol, “2018 yılı geçici verilerine göre Manisa ili, 1.092 tonluk kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi ile en fazla üretim yapan 20. il konumunda olup Türkiye üretiminin yüzde 0,2'sini karşılamaktadır. Turgutlu ilçesinde 585 tonluk, Kula ilçesinde 474 tonluk ve Yunusemre ilçesinde ise 33 tonluk kurutmalık çekirdekli üzüm üretimi yapılmakta olup diğer ilçelerde herhangi bir üretim yapılmamıştır. 2018 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde sofralık çekirdeksiz üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 31,4'lük bir azalış göstererek 458 bin 61 ton olmuştur.” diye konuştu.

“2018 yılı geçici verilerine göre sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı en yüksek il 249 bin 816 tonluk üretim ile Manisa'dır.” diyen Akyol, “Manisa bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 54,5'ini karşılamaktadır. 2018 yılında, Manisa ilinde üretilen sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Sarıgöl 121 bin 88 ton, Alaşehir 105 bin 243 ton, Salihli 13 bin 511 ton, Turgutlu 2 bin 889 ton ve Ahmetli 2 bin 757 tondur. Akhisar, Demirci, Gölmarmara, Gördes ve Selendi ilçelerinde ise herhangi bir üretim yapılmamıştır.”

2018 yılı geçici verilerine göre, sofralık çekirdekli üzüm üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3,2'lik bir artış göstererek 1 milyon 487 bin 201 tona çıktığını kaydeden Akyol şunları söyledi: “2018 yılı geçici verilerine göre Manisa ili, 63 180 tonluk sofralık çekirdekli üzüm ile en fazla üretim yapan 7. il konumunda olup Türkiye üretiminin yüzde 4,2'sini karşılamaktadır. 2018 yılında, Manisa ilinde üretilen sofralık çekirdekli üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Alaşehir 35 bin 25 ton, Gördes 7 bin 681 ton, Sarıgöl 7 bin 488 ton, Salihli 4 bin 64 ton ve Kula 2 bin 233 tondur. Gölmarmara ve Turgutlu ilçelerinde hiç üretim yapılmamıştır. 2018 yılı geçici verilerine göre, ülkemizde şaraplık üzüm üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,0'lık bir azalış göstererek 463 bin 647 ton olmuştur. 2018 yılında ülkemizdeki üretilen şaraplık üzümün yüzde 1,8'i 8 bin 299 ton ile Manisa ilinde üretilmiştir. Manisa ilinde üretilen şaraplık üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Turgutlu 2 bin 688 ton, Alaşehir 1.952 ton, Saruhanlı 1.861 ton, Kula 1.202 ton ve Akhisar 417 tondur. Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Sarıgöl, Selendi, Soma ve Şehzadeler ilçelerinde herhangi bir şaraplık üzüm üretimi yapılmamıştır.”