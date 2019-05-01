Manisa Lalesini koparana 60 bin TL ceza

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve koruma altında bulunan Manisa Lalesi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Koparana 60 bin 163 TL ceza kesilen Manisa Lalesi Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisalı fotoğrafçılar tarafından özenle fotoğraflandı.

Manisa'da yılda bir kere baharın son aylarında açan Manisa Lalesi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nın zirveye yakın bölgelerinde yetişen ve koruma altında olan Manisa Lalesi Manisa Valisi Ahmet Deniz öncülüğünde düzenlenen geziyle basın mensupları ve fotoğrafçılar tarafından fotoğraflandı.

Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için özel olarak geçtiğimiz yıllarda Tür Eylem Planı hazırlanırken cezalar ise ağırlaştı. Bu özel türe zarar verip, biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 48 bin 625 lira ceza uygulanırken, bu yıl ceza miktarı arttı. Çevre Kanunu'na göre bu yıl Manisa Lalesini koparan ya da soğanlarını toplayanlar 60 bin 163 lira idari para cezası kesilecek.

Manisa Lalesiyle ilgili olarak Tür Eylem Planlarını yaptıklarını söyleyen Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Manisa Lalemiz açtı. Bugün hep birlikte lalemizi göreceğiz, fotoğraflarını çekeceğiz. Hem Spil Dağı Milli Parkımıza hem de Manisa Lalemize çok değer veriyoruz. 2015 yılında Manisa Lalemizin Tür Eylem Planımızı yaptık bitirdik. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitemiz ve İstanbul Üniversitemiz ile beraber Manisa Lalemizin bioçeşitliliği ile alakalı çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"Önemli olan bu güzelliklere sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak"

Manisa'da yetişen özel bir tür olan Manisa Lalesinin korumak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamanın önemli olduğunu söyleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Manisa hem bir tarım hem sanayi şehri olduğu kadar doğası, tarihi ve kültürel değerleri olan bir turizm şehri. Çok önemli değerlerimiz var. En önemli değerlerimizden bir tanesi de Spil Dağı. Burada Manisa'mıza özgü bir tür olan Manisa Lalesini fotoğraflamak için toplandık. Gerçekten Anadolu coğrafyası muhteşem bir coğrafya. Sadece Anadolu'da 3 bin 500 endemik türümüz var. Avrupa'dan daha fazla. Bunlardan en önemli bir tanesi de Manisa Lalemiz. Binlerce yıldır bu coğrafyada yetişen bu toprakların ürünü. Önemli olan bu güzelliklere sahip çıkmak, korumak, kollamak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bu da bizlerin görevi" diye konuştu.

"60 bin 163 TL para cezamız var"

Manisa Lalesini koparana 60 bin 163 TL para cezası kesileceğini söyleyen Vali Deniz, vatandaşları duyarlı olmaları ve koparanlar hakkında ihbarda bulunmalarını istedi. Vali Deniz, "Manisa Lalemiz koruma altında olan bir tür. 60 bin 163 TL para cezamız var. Her türlü imkanımız var bizi. Milli Parklarda görevli olan arkadaşlarımız arazideler. Ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. İhbar etmesi lazım. Bu toplumsal bir sorumluluk gerektiriyor. Toplumsal bir sorumlulukla hata yapan suç işleyen varsa vatandaşlarımız da ihbar edebilir" dedi.

Manisa Lalesinin fotoğraflarını çekmek için Spil Dağı Milli Parkı'na gelen öğrencilerden Tuğbanur Erbaş, "Manisa Lalesinin koruma altına alındığı için mutluyuz. Öğretmenimle beraber Manisa Lalelerinin fotoğraflarını çekip hem gezip hem de eğleniyoruz. Manisa Lalelerini gezip görmeye gelirken çok dikkatli olunması gerekiyor. Etrafa iyi bakıp üzerlerine basılmaması gerekiyor" dedi.

Manisa Lalesinin fotoğraflarını özenle çeken Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "Yılda bir kez açan ve bizlerin 1 yıl boyunca heyecanlandıran bir türün peşindeyiz. Manisa Valisi Ahmet Deniz'in fotoğrafa olan ilgisiyle bizleri de buraya çekti. Burada her yaştan katılımcının ve fotoğraf ilgisi olan doğaya ilgisi olan katılımcıların burada olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf etkinliğinin ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından etkinliğe katılan basın mensuplarına ve fotoğrafçılara kitap dağıtıldı. Kitaplarını alan katılımcılar Vali Deniz ile birlikte çimenlere oturarak açık havada kitap okudu.

Etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Müdürü Uğur Bayil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Işık, fotoğrafçılar ve öğrenciler katıldı.