Manisa Lalesini koparmanın cezası 244 bin 315 lira

Manisa ve İzmir illeri arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri mest eden Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez açan Manisa Lalesi (Tulipa orphanidea) doğa fotoğrafçıları için görsel şölen oluşturmaya başladı. Geçen yıl laleleri koparmanın 109 bin lira olan idari para cezası bu yıl ise 244 bin 315 lira olarak belirlendi.

Manisa Spil Dağı Milli Parkında deniz seviyesinden bin 500 metreye kadar geniş bir yükselti aralığında yayılış gösteren, senede bir kez nisan ayında açan ve baharı müjdeleyen endemik türlerden olan Manisa Lalesi (Tulipa orphanidea), bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başladı.

Cezası yaklaşık yüzde 150 arttı

Manisa Lalesi (Tulipa orphanidea) çiçeklerini açarak Spil Dağı yamaçlarını adeta kırmızıya boyadı. Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altındaki Manisa lalelerini koparmanın cezası ise geçen yıla göre yaklaşık yüzde 150 artarak 244 bin 315 lira olarak belirlendi. Yaklaşık 20 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.

Spil Dağı Milli Parkı'na piknik yapmak amacıyla giden Fikret Demir, aslen Gaziantepli olduğunu ve Spil Dağını merak ettikleri için geldiklerinde laleleri gördüğünü söyledi. Demir, “Açmış olan laleleri gördük, internetten araştırdığımızda bu çiçeklerin Anemon lalesi olduğunu öğrenince sevindik. İnternette koparmanın da büyük cezaları olduğunu okuduk. Zaten bu çiçeklere kıyılmaz, doğal ortamda kalmaları daha güzel, zaten olması gereken de budur. Koparıldığı zaman bir güzelliği kalmaz” diye konuştu.

Anemon Lalesini ilk kez doğal ortamında gördüğünü kaydeden Burcu Demir ise, “Koparmanın çık büyük bir cezası olduğunu öğrendiğim için çok hassas davranmaya çalışıyorum. Endemik olan bu lalenin mitolojik hikayelerde de yeri olduğunu öğrendim. Keşke koparılmasına ceza olmasına gerek olmasa, herkes bunun bilinciyle bu laleleri görmeye gelse” dedi.

Manisa Lalelerini fotoğraflamak için Spil Dağı'na çıkan doğa fotoğrafçısı Berna Memiş ise yaklaşık 10 gün boyunca açık kalan laleleri fotoğraflamaya doyamadıklarını belirtirken, 244 bin 315 TL koparma cezası olan laleleri koparmak yerine fotoğraflamanın en güzeli olduğunu söyledi.