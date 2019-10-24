Manisa, marka ürünleriyle YÖREX Fuarına katıldı

Manisa Ticaret Borsası'nın Manisa'nın Yöresel Ürünlerini ve Manisa Ticaret Borsası'na Üye İşletmeleri temsilen katıldığı, YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışı, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl 10ncusu düzenlenen ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın da TR33 Bölgesi'ni temsilen stant ve organizasyon desteği verdiği fuarda, Türkiye'nin her Bölgesinden yöresel, kültürel ve ticari değer kazanmış ürünler 23-27 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturulacak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, birçok ilin valisi, kalkınma ajansları yetkilileri ve iş dünyasından pek çok sektör temsilcisinin katılımıyla, 'Sizin oraların nesi meşhur?' sloganıyla 23 Ekim'de açılış töreni yapılan fuarda; ilk kez 81 ilin tamamının yöresel ürünleri sergilenecek.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın, TR33 Bölgesindeki Coğrafi İşaretli ve diğer Yöresel Ürünlerinin tanıtılması ve daha fazla ekonomik değer oluşturması için alan tahsisi ve tasarım desteği verdiği, Bölge İlleri adına ve yine Bölge İllerindeki Kurum ve Meslek Kuruluşlarıyla iş birliği içinde koordine ettiği stant çalışmasına, Manisa Ticaret Borsası da Manisa'ya tahsis edilen bölümde Manisa'nın yöresel ürünlerinin ve ürün çeşitliliğinin tanıtılması ile ekonomik potansiyellerinin ve marka değerlerinin artırılması amacıyla destek verdi.

Açılış günü ve etkinlikleri kapsamında, Manisa Ticaret Borsası'na Üye İşletmelerin katma değer katarak ürettiği; Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü, Manisa Yöresine özgü sofralık zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, konservecilik ürünleri ve yumurta sektörü ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki ürün teşhiri ile yoğun ilgi gören Manisa Standında; Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp, Meclis Üyeleri Serkan Tok ve İbrahim Külahlı ile Zafer Kalkına Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Uzmanları ziyaretçilere ev sahipliği yaparak tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu. Manisa Standını ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Protokol Heyeti de Manisa'nın kalite odaklı ve köklü vizyon sahibi marka ürünlerinin Türkiye'nin üretim kültürü zenginliği ve ekonomi potansiyeli adına fuarda yer almasından duydukları memnuniyeti belirtti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise organizasyon ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları belirtti: “Mesleki faaliyetlerimizin, iç ve dış ticaretimizin ve genel olarak yerel ekonomimizin sürekli değişen şartlara göre etkinliğini devam ettirmesi ve bunun da hem Ülkemize hem de insanımıza kazandırmaya devam etmesi için; Fuarları, bilgi ve deneyim alış verişi ile bunlara dair dayanışmanın güçlendirilmesi bakımından önemli platformlardan birisi olarak görüyoruz. Bu temel yaklaşımla, Manisa ve Üyelerimiz adına organizasyonda yerimizi almış bulunuyoruz. Tanıtımın yanı sıra, fuar süresince ayrıca Manisa adına yeni pazarlar oluşturmayı da amaçlıyoruz. Görevli arkadaşlarımız iç ve dış piyasalarda faaliyet gösteren ziyaretçi firmalarla yapacakları görüşmelerle, yeni iş notları ve ticaret bağlantıları ile Manisa'ya dönmeye çalışacaklar. Manisa Ticaret Borsası olarak bizler de Üretmeyi görev bilen Üye İşletmelerimize, üretim değerlerimizi koruyan ve geliştiren Tüm Manisalılara ve Ülkemiz adına hedeflenen ortak amaçlarda birlik ve dinamizmin önce yerelde başlayacağından hareketle paydaşlarıyla sürekli işbirliği içerisinde olan Zafer Kalkınma Ajansımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”