Manisa Memur-Sen'den Cumhur İttifakı'na destek

Mehmet Çerçi, Manisa'da Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı adayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Memur Sen İl Temsilciliğinde konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile buluştu. Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, meclis üyesi Arif Alkan eşlik etti. Ziyarette yaklaşan seçimlerin önemine dikkat çeken AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, bu anlamda sivil toplum örgütlerine büyük görev düştüğünü dile getirdi. Katıöz, “Yunusemre ilçesinde Cumhur İttifakı adayımız Dr. Mehmet Çerçi. Başkanımızın yaptığı çalışmaları görüyoruz, yapacağı çalışmaları da biliyoruz. İlçe başkanı olarak kendimi şanslı görüyorum. Başkanımız kendisini çok iyi yansıtmış. Teşkilatlara ve sivil toplum örgütlerine yönelik çok ciddi işler düşüyor. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Memur-Sen üyelerine projeleri hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Çerçi, seçimlerde destek istedi. Cumhur İttifakı'nın Manisa'da başarılı sonuçlar elde edeceğini kaydeden Başkan Çerçi, “Yunusemre'de 5 yıl içerisinde pek çok belediyenin yapmaya cesaret edemediği projeleri hayata geçirdik. Yapacağımız birçok iş var. Yunusemre dinamik bir ilçe. Göç alan bir ilçede belediyenin bu hızlı dinamizme ayak uydurması gerekiyor. Bunu yapmaya gayret ettik. Halkımız ile bu 5 yıllık süreçte temasımız artarak devam etti. Yunusemre'de en iyi neticeyi almak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Çerçi'yi konuk etmekten mutluluk duyduklarını belirten Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, Yunusemre Belediyesi'nin yeni bir belediye olmasına rağmen başarılı projelere imza attığını söyledi ve seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini dile getirdi. Irgatoğlu, “Önümüzde önemli bir seçim var. Yunusemre'de Cumhur İttifakı adayı olarak Dr. Mehmet Çerçi gösterildi. Öncelikle hayırlı olsun. Belediye başkanımız bize her zaman destek verdi, yardımcı oldu. Başarılı, örnek bir belediye başkanımız. Güzel projeleri var. Başkanımızın başladığı projeleri tamamlayacağı, yeni projeler ile de Yunusemre'ye vizyon katacağına inanıyoruz. Memur-Sen olarak kendisine tam destek veriyoruz” dedi.

Sendika başkanları da Cumhur ittifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi'ye başarılar dileyerek, kendisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.