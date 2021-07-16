Manisa Merkez Revizyon İmar Planları askıya çıktı

Manisa'nın 32 yıldır kanayan yarası haline gelen imar sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda hazırlanan ve temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları, 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kültür Sitesi'nde askıya çıktı. Manisa'nın şehir merkezindeki mahalleleri kapsayan yeni imar planları bir ay süreyle askıda kalacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları Kültür Sitesi'nde askıya çıkarıldı. Manisa şehir merkezindeki Şehzadeler (1. Anafartalar, 2. Anafartalar, Adakale, Adnan Menderes, Ahmet Bedevi, Akıncılar, Akpınar, Alaybey, Arda, Çarşı, Dere, Dilşikar, Dinçer, Ege, Göktaşlı, İbrahim Çelebi, Kazım Karabekir, Kuşlubahçe, Mimar Sinan, Nişancıpaşa, Nurlupınar, Peker, Sakarya, Saruhan, Şehitler, Tunca, Turgut Özal, Utku, Yarhasanlar); ve Yunusemre (50. Yıl, 75. Yıl, Akgedik, Akmescit, Atatürk, Ayni Ali, Barbaros, Cumhuriyet, Evrenos, Fatih, Gürle, Güzelyurt, Hafsa Sultan, Karaali, Kayapınar, Kaynak, Keçiliköy, Kuyualan, Lalapaşa, Fevzi Çakmak, Merkez Efendi, Muradiye, Mutlu, Spil, Tevfikiye, Topçu Asım, Uncubozköy, Uzunburun, Yağcılar ve Yeni Mahalle) olmak üzere 59 mahalleyi kapsayan yeni imar planları, 30 gün süreyle askıda kalacak. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında oy birliği ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kültür Sitesi'nde hazır bulunan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yetkili personellerinden ve Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden bilgi alabilecekler. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede; Kültür Sitesi'ne gelen vatandaşların imar durumları hakkında bilgi almak için tapu evrakı ve kimlik ibrazı ile başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Gökçe: “Beldeden dönüşen 12 mahalle ilk etapta yer almıyor”

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Temmuz ayı meclisinde dile getirdiği 2. Etap çalışmaları hakkında oluşan yanlış algılamalara yönelik açıklamalarda bulundu. İlk etaptaki çalışmaların Manisa merkezindeki mahalleleri kapsadığının altını çizen Gökçe, Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Yeniköy, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Selimşahlar, Üçpınar ve Gülbahçe olmak üzere 12 mahalleye yönelik düzenlemelerin ilk etapta yer almadığını belirtti. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, “2. Etap çalışmaları için kurum görüşleri ve kamu yararı çalışmaları devam etmektedir. Başkanımız Cengiz Ergün'ün Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ikinci etap olarak saydığı mahalleleri, bazı vatandaşlarımız yanlış algılamış ve bu yönde belediyemize talepler gelmiştir. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek istedik. İlk etap çalışmaları arasında yalnızca Manisa şehir merkezi yer almaktadır. Adı geçen 12 mahalle ilk etap çalışmaları arasında bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.