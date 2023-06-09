Manisa merkezdeki 2 mahalleden geçen kurutma kanalı temizleniyor

Mahalle muhtarları yapılan çalışmanın mahalle halkı için büyük önem arz ettiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Küresel ısınma ve değişen iklim şartlarına bağlı olarak oluşan ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki derelerde olabilecek taşkınların önüne geçmek için dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir, Akpınar ve Ahmet Bedevi Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan kurutma kanalındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ile kurutma kanalında zararlı maddelerin birikme yapmasıyla oluşan kötü görüntü ve kötü koku engellenecek. Zararlı maddelerin alınmasıyla birlikte suyun akışı daha sağlıklı hale gelerek, taşkınların da önüne geçilecek.

“Derelerimizi takip ediyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz”

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Şehir merkezimizdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde bulunan açık ve kapalı derelerde yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Kötü koku, sinek ve larva oluşumunu engellemek ve vatandaşlarımıza daha temiz bir çevre sunmak adına yaptığımız çalışmalar büyük önem arz ediyor. Kazım Karabekir, Akpınar ve Ahmet Bedevi mahallelerinden geçen kurutma kanalındaki temizliklerimiz de devam ediyor. Temizlik çalışmaları Gediz Nehrine kadar devam edecek. Yine aynı şekilde Gediz'e ulaşan Tabak deresinde de temizlik çalışmalarını tamamladık. Akmescit tarafında bulunan derelerimizi temizledik. Uncubozköy'deki Çakal deremizde menfez imalatı tamamlandı. Tersip bendi imalatı devam ediyor. Kuşlubahçe, Spil ve Atatürk mahallesinde bulunan DSİ kanalında da eş zamanlı temizlik çalışmasını sürdürüyoruz. Taşkın oluşmaması için de il genelindeki derelerimizi takip ediyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Çalışmalarımız esnasında dere yataklarına atılmaması gereken çöpler görüyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz buraları temiz tutmalarıdır” dedi.

“Cengiz Ergün bizim için bir ekoldür”

Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten, “MASKİ Genel Müdürlüğü ile bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bir sorunumuz olduğu zaman anında çözüm getiriyorlar. Bir telefon kadar yakınlar. Bu durum bizleri çok memnun ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün emeklerini yadsıyamayız. Cengiz Başkanımız bizim için bir ekoldür. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Büyükşehir ve MASKİ ekipleri her zaman yanımızda”

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, “Hizmet konusunda Büyükşehir Belediyesinden de MASKİ Genel Müdürlüğünden de herhangi bir şikayetimiz yok. Yazın mahallemiz sınırlarından geçen buradaki kurutma kanalında kötü görüntü ve koku oluşumu olmaması için önemli bir çalışma yapılıyor. Aradığımız zaman sorunlarımız hemen gideriliyor. Bugüne kadar yapılan tüm hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.