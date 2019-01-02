Manisa Merkeze 30 milyonluk içme suyu yatırımı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağlamak adına kullanım ömrünü tamamlayan hatları yeniliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 30 milyon TL yatırım bedeli ile Gürle İçme Suyu Tesisinden şehir merkezine gelen isale hattının yenileme çalışmalarına başladı. Yıllar önce döşenmiş asbest boruları sağlıklı hale getirmek için yapılan çalışma ile 1000'lik çapta 10 bin 290 metre çelik boru ve 2 bin metre de yeni nesil HDPE boru döşenecek.

MASKİ, proje kapsamında 3 adet de içme suyu deposu inşa edecek. 50, 100 ve 400 metreküplük içme suyu depoları ile doğal kaynak suyu daha sağlıklı bir şekilde il merkezine ulaşacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa'nın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olduğunu ifade ettiği Gürle'nin içme suyu isale hattını yenilemek için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Yunusemre ilçemizde yer alan Gürle İçme Suyu Tesisinden şehir merkezine gelen içme suyu isale hattında yenileme çalışmamıza başladık. İsale hattının yenilenmesi için 30 milyonluk bir yatırım gerçekleştiriyoruz. İl merkezimizin büyük bir bölümünün içme suyu ihtiyacının karşılandığı tesis için hayata geçirdiğimiz yatırımın tamamlanmasıyla uzun yıllar kullanılacak bir içme suyu sistemine imza atmış olacağız. Manisalı vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yatırımları sayesinde ilimizin refah seviyesi sürekli olarak artıyor. Yapılan yatırımın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.