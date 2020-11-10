Manisa merkezin içme suyu rezervleri artırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Kasım ayı 2. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumu gerçekleştirildi. Genel Kurulda, kuraklık ve iklim değişikliği sonrasında su kaynaklarında yaşanan azalma ile ilgili açıklama ön plana çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Kasım ayı 2. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığında yapıldı. Güzgülü, il merkezinde hayata geçirilen, çalışmaların devam ettiği ve planlanan içme suyu yatırımlarından da bahsettiği Genel Kurulda, pandemi nedeniyle su tüketiminin arttığının altını çizdi. Bu yıl geçmiş yıllara göre yağış miktarında düşüş yaşandığını da ifade eden Güzgülü, MASKİ tarafından içme suyu noktasında alınan önlemleri anlattı. Olağan Genel Kurulun 1. oturumunda yer alan gündem maddeleri 24 Kasım'da yapılacak olan 2. oturumda oylanmak üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bilinçsiz su kullanımı kaynaklarımızı tehdit ediyor

Manisa'nın su kaynaklarının ciddi derecede azaldığı yönünde açıklamalarda bulunan Güzgülü, “Her zaman belirttiğimiz gibi su kaynaklarımız sınırsız değil. Yüzey sularımız ve yeraltı su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Küresel ısınma, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve kirlilik, Manisa'mızı da tehdit ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Manisa'daki yağış miktarında geçen yıla kıyasla yüzde 25'lik bir azalma var. Manisa il genelinde her yıl birçok sondajımız kuruyor. 20 sene öncesinde 50 metrelerde bulduğumuz suya, bugün 350 - 400 metrelerde ulaşıyoruz. MASKİ olarak içme suyu şebekelerimizde kayıp kaçak oranını düşürmek ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı su temin etmek için 2 bin 200 kilometre yeni içme suyu hattı yaptık. İçler acısı halde olan binden fazla içme suyu depomuzu baştan aşağıya yeniledik ve depolarımıza 1.144 adet otomatik klor dozaj pompasının montajını gerçekleştirdik. Bu çalışmalara ek olarak 404 adet yeni sondaj açtık. Tabi ki vatandaşlarımızın suyu tasarruflu ve bilinçli kullanması, tarımsal sulamanın içme suyu ile yapılmaması için gereken tedbirleri almalıyız. Hem ülkemiz hem de Manisa'mız açısından su kaynaklarımız kritik seviyelerde. Bugünkü Genel Kurulumuzda da içme suyunun sürekliliğini sağlamak ve evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için hayata geçirmeyi planladığımız Tarifeler Yönetmeliği'ndeki değişiklikleri siz değerli meclis üyelerimiz ile paylaşacağız.” dedi.

Gürle'den gelen suyun verimi artırıldı

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, “Dünyayı ve ülkemizi saran yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımızın su kullanımı geçtiğimiz yıla göre özellikle yaz aylarında aylık 1 milyon metreküp arttı. Bu duruma kuraklık ve iklim değişikliği de eklenince mevcut su kaynaklarımızda ciddi oranda azalmalar yaşadık. Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artırmak için geçtiğimiz yıl 37 milyon lira yatırım yaparak Gürle Doğal Kaynak Suyunu 15 kilometrelik çelik borular ile depolarımıza ulaştırdık” dedi.

Merkeze 15 bin metreküplük yeni depo inşa edilecek

Güzgülü, Şehzadeler ilçesine yer alan Akpınar İçme Suyu Tesisinde de yapılacak olan yatırımla ilgili olarak meclis üyeleri ve ekranları başındaki izleyicilere hitap ederek, “Mevlana İçme Suyu Deposunun üst kotlarına 15 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposu inşa edeceğiz. Akpınar'daki içme suyu üretim tesislerimizden de bu yeni depomuza 6,5 kilometrelik bir hat döşemeyi planlıyoruz. Tesis içerisinde yeni sondajlar inşa ederek, içme suyu kapasitesini de artıracağız. Bu sayede Manisa merkezin içme suyu ihtiyacına yönelik bir önemli adımı daha tamamlamış olacağız” açıklamalarında bulundu.

Gelecek yazın hazırlıklarına başlandı

Manisa merkezi besleyecek olan sondaj çalışmaları hakkında da bilgi veren Güzgülü, “Kayapınar bölgesinde 2 adet, Çapaçarık bölgesinde 3 adet, Ilıca ve Akpınar'da da 3'er adet olmak üzere yeni sondaj açma çalışmalarına başladık. Önümüzdeki sene su kaynaklarımıza 5 milyon metreküp su ilave etmiş olacağız” dedi.