Manisa merkezin içme suyu rezervleri gelecek yıllara hazırlanıyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan kuraklık tehlikesine karşı sondaj çalışmalarını sürdüren MASKİ, Ilıca ve yakın havzası ile Gürle'de yeni sondaj kuyuları açıyor. Ayrıca Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisi'nden Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisi'ne giden 1,5 kilometrelik terfi hattı da çelik borularla yenileniyor. Sondajların bağlantıları ekonomik ömrünü tamamlayan hattın yerine döşenen yeni hatta bağlanarak su kayıplarının da önüne geçilmesi planlanıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisi'ne 8 adet içme suyu sondajı açarken, çalışmaların tamamlandığı sondajlarda yüksek verime sahip suya ulaşıldığı ifade edildi. Bölgede sondaj çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Ilıca'da mevcut sondajlar 80-90 metrelerde iken, yeni sondajlarda suyun 250 metrelerden alındığı belirtildi. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle havzaların üst akiferlerindeki su veriminin azalması dolayısıyla Manisa merkezdeki sondajlarda da artık daha derinlere inildi.

Gelecek yılların planlamasını da yapan MASKİ, bölgeye yakın noktalarda yeni havzalar belirleyerek, yeni sondajlar da açıyor. Bu çerçevede Ilıca'daki tesisin tam karşı lokasyonuna da yeni bir sondaj kuyusu açılırken, 2‘nci sondajdaki çalışmalara da kısa bir süre içerisinde başlanacağı ifade edildi. Açılan yeni sondajın analizinin yapılması için numune de alındı. Sondaj hamlesine devam eden MASKİ, Akpınar'da da bir adet sondaj kuyusu açarken, Yarıkkaya'da da yeni bir sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başlandı. Yunusemre ilçesinin içme suyu kapasitesini artırmak için Gürle'de de sondaj çalışmalarını sürdüren MASKİ, geçen yıl açtığı sondaja ilave olarak bu yıl açmaya başladığı 3 sondajın 2'sinde çalışmalarını tamamladı. 3'üncü sondajda çalışmalar devam ederken, Çapaçarık'ta 2 adet, Kayapınar'da 1 adet yeni sondajın daha açılacağı ifade edildi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Ilıca ve Gürle'de devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Aslay, “Yaklaşık 1 ay önce yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ülkemizin, milletimizin ve Manisalı hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz olarak deprem felaketinin daha ilk saatlerinde arama kurtarma faaliyetleri akabinde de içme suyu, kanalizasyon, vidanjör, mezarlık hizmetleri gibi noktalarda depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.

Sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Aslay, “Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği nedeniyle ülkemizde de geçtiğimiz birkaç yıldan beri aşırı bir kuraklık ve yağışlarda azalma meydana gelmekte. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kuraklık ve iklim değişikliğinden etkilenmemek adına İdare olarak çalışmalarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz. Şu an Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisleri'ndeyiz. Yaklaşık 2 ay öncesinde burayı ziyaret ettiğimizde sondajlarımız açılıyordu. Burada 2 tane sondajımızın çalışmasını bitirdik. Gayet verimli sonuçlar aldık. 1 sondajımızın da açımına devam ediyoruz. Ilıca Tesisimizin biraz daha uzağında, farklı bir noktada 1 adet sondajda daha çalışmamızı daha bitirdik. Oradan bir numune alıp, ölçüm yapacağız. Manisa'mıza, hemşerilerimize, iklim değişikliğinden, kuraklıktan etkilenmemek adına, bir sıkıntı yaşatmamak adına Genel Müdürlüğümüz olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslay'a ziyaretinde Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri İlker Kılıç, Recep Günay ve Kerim Ali Oruç Orhan, teknik personel ve yüklenici firma sorumluları eşlik etti.