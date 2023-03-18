Manisa merkezli 3 ilde suç örgütüne jandarma baskını

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, tefecilik ve yasadışı bahis oynatma amacıyla suç örgütü kuran kişilerin yakalanması amacıyla Manisa, Aydın, Muş olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ilde 10 adrese baskın düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi yakalarken 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 91 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör, 4 adet kesici ve delici alet, 1 adet tablet, 5 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet harddisk, 20 gram esrar ve toplamda 700 bin TL'lik senet, çeşitli dijital materyal ve yazılı dokümanlara incelenmek üzere el konularak adli işlem başlatıldı.