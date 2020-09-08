Manisa Mesir Fuarı açıldı

Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde büyük bir titizlikle organize edilen fuar, 13 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı bu yıl 27. kez Manisalılarla buluştu. Türkiye'nin her yerinden katılımcısı olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Fuarda; beyaz eşya, mobilya, hazır mutfak, çelik kapı, dekorasyon, gıda, yapı, iletişim, bilişim gibi birçok sektörden firma yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı fuara maskeyle giriş yapılabiliyor. Stantların dizaynı sosyal mesafe ölçülerine göre ayarlandı. Ziyaretçilerin sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanırken, hijyen koşulları da titizlikle uygulanıyor.

Çeşitli noktalara dezenfektan cihazları yerleştirilirken, fuar süresince stantlar ve ortak kullanım alanları sıklıkla ilaçlanıyor. Manisalıların güvenle gezip alışveriş yapabilmeleri için tüm koşulların sağlandığı fuara girişler de HES kodu ile yapılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde bugün başlayan fuar, 13 Eylül Pazar gününe kadar hafta içi 11.00-23.30 hafta sonu 10.00-23.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.