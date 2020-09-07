Manisa Mesir Fuarı kurtuluş gününde açılıyor

Manisa'da bu yıl nisan ayında yapılması planlanan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen 27. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, Manisa'nın düşman işgalinden kurtulduğu gün olan 8 Eylül Salı günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde başlıyor. Tüm tedbirlerin alındığı fuar 13 Eylül Pazar Gününe kadar devam edecek.

Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı bu yıl 27. kez Manisalılarla buluşuyor. Türkiye'nin her yerinden katılımcısı olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor.

Fuarda beyaz eşya, mobilya, hazır mutfak, çelik kapı, dekorasyon, gıda, yapı, iletişim, bilişim gibi birçok sektörden firma yer alacak.

Fuar süresince Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tüm Covid-19 tedbirlerine uyulacağı ve fuara maskesiz giriş yapılamayacağı açıklanırken stantların dizaynı sosyal mesafe ölçülerine uygun olarak düzenlendi. Ziyaretçilerin sosyal mesafe kuralına uymaları ve hijyen koşullarının tamamının uygulanacağı öğrenildi.

Çeşitli noktalara dezenfektan cihazları yerleştirilen fuar alanında, fuar süresince stantlar ve ortak kullanım alanları sıklıkla dezenfekte edilecek. Katılımcı ve ziyaretçilerin sağlıklı bir ortamda bulunmaları için tüm tedbirler alınacak. Bu kapsamda, fuar girişinde ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılacak.

Çeyrek asrı aşan fuar

Fuarla ilgili bilgi veren SNS Fuarcılık Genel Müdürü Didem Simsaroğlu, 27 yıldır kesintisiz düzenlenen fuarın çeyrek asrı geride bıraktığına dikkat çekti. Simsaroğlu, “Bunun heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin sayılı fuarlarından biri olan fuarımız bu yıl da ziyaretçilerine bir çok fuara özel kampanya, avantajlı fiyatlar, yeni ürünler, çokça seçenek sunacak. Pandemi nedeniyle ertelenen fuarımızda, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TOBB'un belirlediği tüm kriterlere uyduk. Sağlık konusunda her türlü tedbiri titizlikle alıyoruz. 27. yılın getirdiği heyecan ve coşkuya tüm Manisalıların ortak olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde, 8 Eylül Salı günü başlayacak fuar, 13 Eylül Pazar gününe kadar hafta içi 11.00-23.30 hafta sonu 10.00-23.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.